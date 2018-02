© AFP

Medien schwätzen vun 20.000 Participanten. D'Manif war am Süden vun Tel Aviv, wou vill afrikanesch Demandeurs d'asile liewen. An de leschte Jore koum et ëmmer erëm zu Tensiounen tëscht hinnen an der israelescher Populatioun.



Israel wëll bis zu 40.000 Flüchtlingen aus Eritrea an dem Sudan an afrikanesch Drëttlänner schécken. D'Regierung gesäit si als Wirtschaftsflüchtlingen, déi kee Rescht op politeschen Asyl hunn.