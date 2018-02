En déidlechen Accident zu Avoriaz an der Haute-Savoie a Frankräich gouf et e Samschdeg den Owend.

Zwee Bridder vun 10 an 13 Joer waren e Samschdeg den Owend alleng mat de Schi ënnerwee an sinn an der Nuecht op e Sonndeg, um Fouss vun engem Fiels, fonnt ginn. Déi zwee Jonker sinn eng 150 Meter an d'Déift gefall. Deen Eeleren vun hinnen huet den Accident net iwwerlieft. Deen anere Jong ass blesséiert an d'Spidol komm. Hien ass net a Liewensgefor.



D'Bouwe ware e Samschdeg am spéiden Nomëtteg vun hirem Papp als vermësst gemellt ginn.