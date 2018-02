Obwuel d'Ministere vun der CDU nach net offiziell ernimmt ginn, hunn et verschidden Nimm schonn an d'Press gepackt.

De Merkel-Kritiker Jens Spahn géif de Poste vum Gesondheetsminister kréien, esou Däitsch Medien. © AFP

D'Angela Merkel soll um Sonndeg, fir unzefänken, intern annoncéieren wien et aus hirer Partei an d'Regierung packt. DPA ass scho gewuer ginn, datt déi aktuell CDU-Deputéiert Anja Karliczek den Educatiouns- a Fuerschungsministère iwwerhuele soll. Nei Cheffin vum Kanzleramt géif d'Helge Braun ginn.



De Jens Spahn gëtt an der Press als Gesondheetsminister an der neier grousser Koalitioun gehandelt. Sollt sech dës Meldung confirméieren, géif domadder ee vun de schäerfste Merkel-Kritiker op Berlin kommen. De 37 Joer alen CDU-Politiker huet an der Vergaangenheet der Kanzlerin hir Flüchtlingspolitik däitlech kritiséiert.



D'Ursula von der Leyen, gëtt weider an de Medie spekuléiert, géif Verdeedegungsministesch bleiwen. D'Julia Klöckner gëllt als Landwirtschaftsministesch gesat, de Peter Altmaier géif Wirtschaftsminister. Den Hermann Gröhe wier net méi derbäi.



Héich Parteimembere wollte sech bis ewell iwwert de Weekend net zu de Personalien äusseren. Viraussetzung fir eng weider grouss Koalitioun ass a bleift jo de Vote vun den SPD-Memberen, deen nach bis nächste Sonndeg dauert.