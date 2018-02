© AFP

Zu Bréissel hunn um Sonndeg dausende Leit fir méi eng mënschlech Asylpolitik demonstréiert. D'Organisateure schwätze vu méi wéi 10.000 Leit, déi am Cortège matgaange sinn.



D'Demonstrante si vum Parc Maximilien fortgaang, déi Plaz wou Fräiwëlleger sech zanter Méint ëm Réfugiéen, Migranten an Demandeurs d'asiles këmmeren. Dem President vun der belscher Mënscherechtsliga no ass et nëmmen duerch hiren Asaz, datt bis ewell en zweet "Calais", also eng zweet "jungle" zu Bréissel, verhënnert gouf.



Déi Responsabel an der Belsch awer bleiwe strikt bis ewell. Migrante sollte just d'Prozeduren anhalen, dat heescht Asyl ufroen, fir da vum Staat ënnert d'Äerm gegraff ze kréien.