Gebai an e Koup gefall

© AFP

D'Gebai gouf komplett zerstéiert, et ass wéi ee Kaartenhaus aneneegefall. Nach ass net bekannt wéi et zum Tëschefall koum, hei géifen d’Pompjeeën an d’Police zesummen enquêtéieren.



Vun enger terroristescher Dot géif een awer net ausgoen, huet déi lokal Police ënnerstrach.

D'Explosioun ass an enger Strooss mat Geschäfter a Wunnenge geschitt, an der Géigend vum Zentrum vu Leicester.