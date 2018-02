Um Méindeg sollen d'Enseignanten an aner Mataarbechter nees eng éischte Kéier untrieden. E Mëttwoch fänkt dann de reguläre Schoulunterrecht un.Fir déi Betraffen dierft et allerdéngs schwiereg ginn, nees en normalen Alldag ze fannen. Eng Léierin sot an engem Interview, dass si d'Schoul nees huet musse verloossen, wéi si an hire Klassesall komm ass, wou nach alles d'selwecht war wéi den Dag vum Massaker. D'Bicher an d'Hefter hätten nach op den Dëscher geleeën an um Kalenner stoung nach ëmmer de 14. Februar.Et war den Dag, wéi en 19 Joer ale Jugendleche mat enger hallefautomatescher Waff 17 Mënschen ëmbruecht huet.

Verschäerfte Waffegesetzer an den USA?

Déi amerikanesch Waffelobby wiert sech géint méi schaarf Waffegesetzer. Nom Massaker an enger Schoul a Florida, hat den US-President Donald Trump annoncéiert et géifen Ännerunge gi bei der Iwwerpréiwung vu Persounen, déi eng Waff géife kafen. Déi amerikanesch NRA géif awer keng Verbueder ënnerstëtzen, esou d’Spriecherin vun der Lobby vis-à-vis vum Sender ABC News.E Méindeg sollt den Trump mat de Gouverneuren aus de 50 Bundesstaaten iwwert méi pousséiert Waffekontrollen diskutéieren. Thema Sécherheet an de Schoule steet hei um Ordre du Jour.