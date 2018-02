Den Omar huet 10 Joer a gouf bei engem Loftugrëff blesséiert. E puer Membere vu senger Famill hunn d'Attack net iwwerlieft. Hie gëtt elo an engem improviséierte Spidol an Ost-Ghouta gefleegt. Foto vum 25. Februar.

Déi kroatesch Ausseministesch Marija Pejčinović Burić, de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn, déi bulgaresch Ausseministesch Ekaterina Zaharieva an de Carmelo Abela, Ausseminister vu Malta (v.l.n.r.). © MAEE De Jean Asselborn mam ägypteschen Ausseminister Sameh Hassan Shoukry. © MAEE De Generalsekretär vun der arabescher Liga, Ahmed Aboul Gheit, an de Jean Asselborn. © MAEE « ZréckWeider »

De Jean Asselborn



400 Doudeger an de leschte 5 Deeg, dorënner geschaten 150 Kanner - dat ass den traurege Bilan, deen eis aus Syrien erreecht.Zu Bréissel war e Méindeg e Conseil vun den EU-Ausseministeren, wou d'Situatioun a Syrien zwar net explizit um Ordre du jour stoung, mä natierlech awer diskutéiert ginn ass.De Lëtzebuerger Chef-Diplomat Jean Asselborn huet dervun geschwat, dass mer quasi nees am Mëttelalter ukomm wieren: "Et ass eng Schan, wéi mat de Mënschen an Ost-Ghouta an och zu Idlib ëmgaange gëtt. Mir sinn nees am Mëttelalter, am déiwe Mëttelalter." Esou gëtt de Jean Asselborn an internationale Medien zitéiert. Hien huet vu Barbarei geschwat, déi elementaarst Reegele vu Mënschlechkeet géife mëssuecht ginn.Russland huet e Méindeg am Nomëtteg annoncéiert, dass vun en Dënschdeg un pro Dag eng Wafferou vu 5 Stonnen an der Regioun Ost-Ghuta soll gëllen."En Hoffnungsschimmer" nennt et de Jean Asselborn am RTL-Interview, nodeems d'UNO schonns de Weekend eng Resolutioun op eng Wafferou unanime ugeholl hat.Et misst alles gemaach ginn, datt d'Waffe rouen an datt déi encercléiert Leit Hëllef kréien an aus deem Lach erauskommen. Dofir misst een den Drock erhéijen op de Regime. Et kéint awer net esou weidergoen, de Krich géif scho 7 Joer daueren, iwwer 350.000 Leit wieren dout an et kéimen der all Dag derbäi, virun allem aus der Zivilbevëlkerung. De Jean Asselborn verweist op Russland, awer och op den Iran an op d'Tierkei. Déi 3 Länner misste jo awer alles maachen, datt d'Wafferou agehale gëtt ... well wann dat net geschitt, no der UNO-Resolutioun, "da si mer an enger Welt, an där d'Uno absolut kee Wäert méi huet a wou just nach d'Gesetz vun déi méi Staarken zielt".

An der Stad Douma, bei Damaskus am Ost-Goutha, no enger Loftattack (25. Februar 2018).

Arbine am Ost-Goutha no de Bombardementer.

D'international Communautéit wier gefuerdert, fir Syrien nees eng normal Zukunft ouni Gewalt ze erméiglechen, sou nach de Jean Asselborn.D'Europäesch Unioun wier op alle Fall bereet ze hëllefen, d'Land nees opzeriichten, an enger Transitiounsphas. Zu esou enger kann et awer just kommen, wann den IS bis ganz geschloen ass.

