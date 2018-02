"I really believe I'd run in there even if I didn't have a weapon", seet den amerikanesche President. Den Trump hat den Deputy Sheriff vu Parkland schaarf kritiséiert an en als "coward" a seng Attitüd als "frankly disgusting" bezeechent.



An der Waffendiskussioun annoncéiere sech just minimal Changementer. Et ass ee bereet, ze schwätzen, ob d'Gesetzer méi streng misste ginn. Déi „Bump Stocks“, déi aus hallefautomatesche Waffe quasi Maschinnegewierer maachen, kéinte verbuede ginn. Beim Massaker a Florida haten déi awer keng Roll gespillt. Iwwert de Mindestalter fir eng Waff ze hunn, kéint een och schwätzen an och iwwer den Zougang vu psychesch kranke Mënschen zu Waffen.

Seng Fra, d'Melania Trump, ënnerstëtzt iwwerdeems Schüler, déi méi streng Waffegesetzer fuerderen. Et wär encourageant, datt sech Kanner am ganze Land derfir asetzen, datt sech eppes ännert, sot si an enger vun hire seelene Rieden. Do huet si och iwwer d'Attentat an der Schoul zu Parkland geschwat an d'Suitten dovunner.