Park Geun-hye © AFP

D'Fra selwer hat sech net viru Geriicht presentéiert. Hir ginn ënnert anerem Bestiechlechkeet a Muechtmëssbrauch virgehäit.Si soll hire Posten als Presidentin an hir Muecht mëssbraucht an ënner anerem geheim Dokumenter viruginn hunn.Am Mäerz zejoert war si vum Verfassungsgeriicht vun hirem Posten entbonne ginn. Hier Conseillère, eng vun de Schlësselfiguren am Korruptiounsskandal, gouf scho virun zwou Wochen zu 20 Joer Prisong veruerteelt.