Um héchste Bierg an Däitschland sinn an der Nuecht op en Dënschdeg mat engem Wäert ënner 30 Grad därmoosse niddereg Temperature gemooss ginn, datt den Däitsche Wiederdéngscht (DWD) zu Offenbach vun engem neie Rekord schwätzt.Zanter dem Ufank vun de Miessungen am Joer 1901 wier dat deen niddregste Wäert gewiescht, dee jeemools Enn Februar gemooss gouf. Am Joer 1940 war et Mëtt Februar awer nach eng Grëtz méi kal. Deemools war et e Minus 35,6 Grad.D'Nuecht op en Dënschdeg war allgemeng déi keelsten Nuecht dëse Wanter. Am Süde vu Bayern an am Norde vun Hessen goufen Temperaturen vu Minus 17 Grad gemooss. Och an der nächster Nuecht soll et nees batterkal ginn. Fir de Weekend soll awer endlech et nees méi waarm ginn.