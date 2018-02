No Cattenom-Freedefeier: Greenpeace-Aktiviste viru Geriicht (27.02.2018) 10 Aktivisten vu Greenpeace musse sech zanter en Dënschdeg viru Geriicht zu Diddenuewen veräntwerten.

Wéinst dem Freedefeier am Oktober um Site vun der Atomzentral vu Kettenuewen goufen en Dënschdeg den Owend um Geriicht zu Diddenuewen zwee Aktiviste vu Greenpeace Frankräich zu zwee Méint festem Prisong a 6 anerer zu all Kéiers 5 Méint Prisong mat Sursis veruerteelt.



Donieft muss d'Ëmweltschutzorganisatioun 20.000 Euro Geldstrof bezuelen a krut de Bedreiwer vu Cattenom 50.000 Euro moralesche Schuedenersaz zougesprach. Dobäi kënnt eng Provisioun vun 20.000 Euro, en attendant eng Expertise, fir de materielle Schued vun EDF festzeleeën.

De Roger Spautz vu Greenpeace Lëtzebuerg huet vun engem ganz saueren Uerteel geschwat, ebe well zwee Aktiviste feste Prisong kruten.Greenpeace Frankräich huet nach um Owend selwer annoncéiert, datt si géint d'Uerteel an Appell géinge goen. Et wier déi éischte Kéier, datt Aktivisten zu enger fester Prisongsstrof veruerteelt goufen.

Réaction de Greenpeace France au délibéré rendu par le tribunal de Thionville concernant l’action à la centrale nucléaire de Cattenom

Thionville, le 27 février 2018

Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France déclare :



« Greenpeace France, ses militants et son chargé de campagne nucléaire ont immédiatement décidé de faire appel de cette décision de justice très sévère. C’est la première fois que des militants de l’association sont condamnés à une peine de prison ferme. Yannick Rousselet, salarié de Greenpeace France, est quant à lui condamné pour « complicité » alors qu’aucun fait n’a été établi.



Ces lourdes sanctions ne sont pas acceptables pour l’organisation qui a joué son rôle de lanceur d’alerte. Greenpeace France tentera d’en convaincre la Cour d’appel et ne cessera pas de dénoncer l’irresponsabilité d’EDF en matière de sécurité nucléaire. Tout comme elle continuera à participer au débat institutionnel pour démontrer la fragilité des installations nucléaires d’EDF. »

Virum Uerteel

Am Oktober 2017 waren 8 vun hinnen an d'Atomzentral vu Cattenom agedrongen an hunn do e Freedefeier an d'Luucht geschoss. Och zwee Responsabel vun der Ëmweltorganisatioun sëtze mat op der Uklobänk, dorënner den Direkter vu Greenpeace-Frankräich.Virum Prozess huet Greenpeace virun der Gemeng zu Diddenuewen manifestéiert. Et wier een net ouni Grond zu Cattenom agebrach, ma fir op d'Geforen opmierksam ze maachen, soen d'Aktivisten. Si gesi sech als Lanceur d'Alerte, als Whistleblower, déi de Fanger op d'Wonn leeën.Et ass net déi éischte Kéier, datt a Frankräich Aktiviste sech viru Geriicht musse veräntweren, well se an eng Atomzentral agebrach sinn. Den Affekot vun den Ugeklote fäert, datt d'Justiz dës Kéier kéint haart duerchgräifen, fir an Zukunft Aktivisten ofzeschrecken.Den Affekot vum franséischen Energieproduzent EDF dogéint seet, datt d'Aktioun, zejoert am Oktober net justifiéiert war.Déi Beschëllegt riskéiere 5 Joer Prisong an eng Geldstrof vu 75 Dausend Euro. Derniewent freet EDF 700 Dausend Euro Schueden-Ersatz, engersäits fir den Asaz vum Sécherheetspersonal an anerersäits fir den Imageschued deen entstanen ass.