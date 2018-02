© AFP

Dat soten zwee Insider zu Washington an hunn domat entspriechend Informatioune vun amerikanesche Medie confirméiert. Duerch des Degradatioun ass déi bis elo prominent Roll vum Trump sengem Eedem am Wäissen Haus a Fro gestallt. Et ass eng Decisioun, déi vum Chef de Cabinet John Kelly geholl gouf.



Hannergrond ass, dass den Jared Kushner och no engem Joer am Wäissen Haus, d'Sécherheetsiwwerpréiwung fir säi Posten nach ëmmer net komplett ofgeschloss huet. Hien huet just eng temporär Autorisatioun. Wéi d'Washington Post schreift, hätt dee 37 Joer alen Jared Kushner déi permanent Autorisatioun bis elo net krut, well et intern am Wäissen Haus Bedenke ginn, wat bestëmmte Kontakter vum Trump sengem Eedem mat auslännesche Regierungsvertrieder uginn.