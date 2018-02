Dem afghaneschen Ausseministère no wëlle Vertrieder aus 25 Länner an Afghanistan souwéi dräi International Organisatiounen een Dag laang driwwer beroden, wéi déi afghanesch Regierung mat de radikalislameschen Taliban ka Fridde schléissen.



Dës kontrolléieren oder beaflossen den Ament nees op d'mannst 13% vum Land. Weider 30% vum Land sinn ëmkämpft.



De President vum Afghanistan Aschraf Ghani huet een etofféierte Friddensplang annoncéiert.



Bis haut hunn d'Taliban direkt Verhandlunge mat der afghanescher Regierung refuséiert. Si wëlle mat den USA verhandelen, dem Land, dat déi gréissten Truppen am Konflikt, zur Verfügung stellt. Dat awer refuséieren d'USA, déi op e Friddensprozess setzen ënner afghanescher Regie.



D'USA haten zejoert d'Zuel vun hiren Zaldoten am Land weider opgestockt an och d'Zuel vun de Loftattacke massiv an d'Luucht gesat. D'Taliban si fir d'Friddenskonferenz um Mëttwoch net invitéiert.