Hien ass mam Auto lues laanscht den Teenager gefuer an huet et mat der Schëller gepaakt. D'Meedche konnt fortlafen an huet der Police den Täter an och den Auto beschriwwen.

Méi wollt den zoustännege Parquet net präziséieren.

Et ass méiglech, dass et Parallelle mat engem probéierte Kidnapping leschten Donneschden zu Arel an der Dikrecher Strooss ginn. Do wollt een 30 bis 40 Joer ale Mann ee 14 Joer aalt Meedche kidnappen.