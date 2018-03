De Martin Lagneau iwwer de Krich a Syrien (28.02.2018) Den Direkter vun Handicap International Lëtzebuerg war déi lescht Deeg an der Regioun a beschreift, wat hien do erlieft huet.

De Pierre Weimerskirch huet mam Martin Lagneau geschwat.Zanter 2012 ass Handicap International Lëtzebuerg a Syrien am Asaz, d'Aarbecht fir d'Hëllefsorganisatioun géif ëmmer méi schwiereg ginn. Den Direkter vun Handicap International Lëtzebuerg war elo an der Regioun. Vun Amman a Jordanien gëtt d'Hëllef a Syrien koordinéiert, den Ament läit de Fokus vun der Aarbecht op Ost-Ghuta.Den Ament, esou den HI-Direkter, géif den Ausseministère 300.000 Euro d'Joer der Hëllefsorganisatioun zur Verfügung stellen. Lëtzebuerg wier wuel e klengen Acteur an der Regioun, géif awer en Deel bäidroen, am Konflikt no Léisungen ze sichen.