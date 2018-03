De Landtag zu Saarbrécken ass um Donneschdeg de Moie fir eng ausseruerdentlech Reunioun beieneekomm. Den Tobias Hans, CDU-Fraktiounschef vu bis elo, gouf domat un d'Spëtzt vun enger grousser Koalitioun aus CDU an SPD gewielt.De saarlännesche Finanzminister Stephan Toscani soll iwwerdeems de Poste vum Parlamentspresident iwwerhuelen. De President vu bis elo, den CDU-Politiker Klaus Meiser, war wéinst Abus de confiance am Kader vun enger Finanzaffär zeréckgetrueden.D'Spëtze vunkommen iwwregens um Donneschdeg beieneen, fir lescht Froen um Wee fir eng nei grouss Koalitioun ze diskutéieren. An dem Sënn ass fir en Donneschdeg de Mëtteg eng Entrevue tëscht der Kanzlerin Angela Merkel an dem CSU Chef Horst Seehofer mam kommissareschen SPD-Chef Olaf Scholz an der SPD-Fraktiounscheffin Andrea Nahles geplangt. Dobäi soll et ënnert anerem ëm den Zäitplang fir d'Regierungsformatioun an déi lescht Detailer wat déi zukünfteg Regierungsequippe betrëfft goen.E Sonndeg iwwerdeems soll d'SPD d'Resultat vum Vott bei hire Memberen iwwert den ausgehandelte Koalitiounsaccord bekannt maachen.