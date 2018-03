No der Explosioun mat déidleche Suitten zu Leicester a Groussbritannien huet d'Police dräi suspekt Persoune festgeholl.

D'Männer am Alter vun ongeféier 30 Joer gi wéinst Verdacht op Homicide Involontaire gehéiert. Dat huet d'Police e Mëttwoch den Owend bekannt ginn. Detailer soss goufe keng genannt.En terroristeschen Hannergrond schléissen d'Enquêteuren awer aus. Duerch d'Explosioun an engem Feier dono an dem zwee Stäck héije Gebai mat Geschäfter a Wunnenge waren e Sonndeg den Owend 5 Persounen ëm d'Liewe komm.