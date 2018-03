De Mann huet d'Faiten zouginn, déi 1988 ugefaangen hunn. Et handelt sech ëm e Familljepapp vu Pont-sur-Sambre am Norde vu Frankräich.



Bis elo war de Mann, deen italienesch Originnen huet, ni opgefall. Hie selwer schätzt d'Zuel vu sengen Affer op iwwer 40. Meeschtens waren et Fraen awer och Mineuren. Dat sot den zoustännege Procureur vu Valenciennes.



Ënnert den affer soll eng 13 Joer al Schülerin sinn souwéi eng ganz Partie jonk Frae vu 17 Joer.



Iwwert d'Identitéit vum Mann ass net vill gewosst. Ausser, dass hie bestuet ass a Papp vun dräi Kanner vun an déi 20 Joer. Hien hat sech e Méindeg ouni Géigewier a sengem Auto festhuele gelooss a sëtzt zanterhier am Garde à Vue.







Zanter Jore war d'Police op der Sich nom him. Während der Enquête mam Numm "Le violeur de la Sambre" waren iwwer 1.000 Zeienaussoe beienee komm. D'lescht Woch hat hien eng weider Kéier zougeschloen an eng Fra an der Belsch aggresséiert. Hien huet ëmmer op déi selwecht Manéier agéiert, andeems hie seng Affer meeschtens moies fréi vun hannen attackéiert huet. De Mann hat ëmmer Händchen un a säi Gesiicht verdeckt.



Hie konnt déi Kéier op Grond vun der Autosplack identifizéiert ginn. Eng DNA-Analys huet erginn, dass et sech beim Mann effektiv ëm dee gesichten Täter gehandelt huet. Wéi et nach vum Procureur heescht, hätt hien den Enquêteure gesot, dass en ëmmer spontan reagéiert a säin Driff net ënner Kontroll gehat hätt.