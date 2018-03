Dat hunn déi Responsabel vum Geschäft e Mëttwoch bekannt ginn. Wéinst deene rezenten Evenementer hätt een decidéiert, d'Reegele beim Verkaf vu Waffen ze iwwerpréiwen. Vun elo un läit d'Alterslimitt fir de Kaf vu Schosswaffen a Munitioun bei 21 Joer. Donieft hat do virdru schonn di amerikanesch Chaîne fir Sportartikel Dick's Sporting Goods bekannt ginn, dass ee vun elo keng Waffen a Munitioun méi géif verkafen.







Den US-President Trump ass iwwregens fest decidéiert, nom Massaker un enger Schoul a Florida muss d'Waffegesetz verschäerft ginn. Et kéint een net waarden a Spillercher zouloossen, et misst eppes geschéien, sou den Trump während parteiiwwergräifende Gespréicher mat Senateuren an Deputéierten, déi live op der Tëlee iwwerdroe goufen. Hie bleift dobäi, dass verschiddenen Enseignante mat Waffe sollten equipéiert ginn. Hien huet donieft nach eemol däitlech gemaach, dass Leit, déi Waffe kafen, besser musse kontrolléiert ginn. Hie wéilt net, dass psychesch Kranker am Besëtz vu Waffe sinn.