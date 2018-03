Wahlen an Italien: Op een Neits Berlusconi? (01.03.2018) Den nächste Sonndeg si Wahlen, da ginn 51 Milliounen Italiener wielen. E Rendez-vous, deen déi Säit vun den Alpen mat der Zäit zur Gewunnecht gouf.

Et ass ee potenziell explosive Cocktail, dee sech do, an engem vun de 6 Grënner-Staate vun der EU, zesummebraut.Kann een den Ëmfroe vertrauen, da sinn d'Deeg vun der rouder Mëtt-Lénks-Regierung gezielt. Renzi a Gentiloni hunn d'Wirtschaft zwar nees liicht un d'Dréie krut, ma ze vill Italiener, virop déi jonk Generatioun, hu weider keng Aarbecht. De Scholdebierg bleift héich an d'Banke sëtze weider op de faule Kreditter.Eng nei al Alternativ schéngt et awer ze ginn, de Silvio Berlusconi. Op eemol sinn all Skandaler: vu Steierhannerzéiung, iwwer Korruptioun bis Bunga-Bunga vergiess. Mat 81 Joer kéint hien um Enn d'Fiselen zéien, well ee Mandat däerf de Leader vu "Forza Italia" nach zwee Joer laang keent selwer unhuelen.Manner Steieren, eng Minimal-Rent vun 1.000 Euro, dat si Verspriechen, déi beim Vollek ukommen. An hannert virgehalener Hand hoffe vill Italiener och, dass de Berlusconi masseweis Flüchtlingen iwwer d'Grenz setze wäert.Ob et um Enn e Sonndeg den Owend duergeet, fir mat Parteien, ewéi Forza Italia, Lega a Fratelli d'Italia eng Mëtt-Riets, bis Riets-Extrem-Koalitioun op d'Been ze stellen, steet nach an de Stären.