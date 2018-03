Am Oktober war den Carles Puigdemont, zesumme mat der Regionalregierung vu Katalounien, ofgesat ginn, well si no engem Referendum probéiert hunn, sech vu Spuenien ofzesoen. Den Ex-President war an d'Exil an d'Belsch geflücht, well hien a Spuenien Justiz eng Enquête géint hien a seng Minister lancéiert hat.Dësen Donneschdeg huet hien elo aus sengem Exil eraus annoncéiert, datt hien net ëm de Poste vum Regionalparlament géif kandidéieren. Sollt de Puigdemont nämlech zeréck op Barcelona goen, géif hie vun de spueneschen Autoritéite verhaft ginn.