Deemno solle beim Liwwerunge vu Stol an d'USA 25 Prozent festgeluecht ginn, beim Aluminium sollen et 10 Prozent sinn. Dëst also ee weidere Volet vum Trump senger "America First"-Politik.D'Eu wëll sech dëst awer net gefale loossen an dreet mat Géigemoossnamen fir amerikanesch Produkter, déi aus den USA an Europa importéiert ginn.