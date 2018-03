© AFP

Déi zoustänneg Autoritéite wieren den 19. Dezember vun engem auslännesche Partner drop higewise ginn, dass den informatesche Reseau vun der däitscher Regierung attackéiert gi wier. Dat mellt déi däitsch Noriichtenagence dpa e Freideg de Moien. Den Indice wier allerdéngs net spezifesch gewiescht, sou dass et bis ongeféier Mëtt Januar gedauert hätt, bis d'Attack konnt verifiéiert ginn. D'Hackerattack wier domat zanter Enn vum leschte Joer am Gaangen.



Bis haut war d'Attack geheim gehale ginn, fir d'Method vun den Hacker ze analyséieren. Rezent hätte si am Ausseministère eng éischte Kéier en Dokument gehackt, dat vu gewësser Bedeitung war. Et hätt en Zesummenhang mat Russland an Osteuropa gehat.