Bis e Freideg den Owend Hallefnuecht mussen d'Stëmmziedelen an der Bréifboîte vun der SPD-Zentral leien. Vun e Samschdeg u gëtt ausgezielt an e Sonndeg de Moien um 9 Auer soll d'Resultat am Willy-Brandt-Haus zu Berlin bekannt gemaach ginn.



Dës Ëmfro bei den SPD-Memberen ass dee leschten Obstakel fir d'Kreatioun vun enger neier Regierung vun CDU, CSU an SPD. Eng Suite vun der grousser Koalitioun ass ënnert de Sozialdemokraten awer ëmstridden. Géint eng nei GroKo hu virun allem d'Jongsozialiste mobil gemaach. Am Ganze konnten iwwer 460.000 SPD-Membere während 10 Deeg iwwert de Koalitiounsaccord ofstëmmen. D'Käschte vum Vott chiffréiere sech op ronn 1,5 Milliounen Euro.



Dass den CSU-Chef Horst Seehofer neien däitschen Inneminister gëtt, steet fest. Viraussetzung ass allerdéngs, dass sech d'SPD-Membere fir eng eng nei grouss Koalitioun ausschwätzen, sou de Porte-parole vun der CSU, Jürgen Fischer géintiwwer der dpa. Den Horst Seehofer selwer sot der Bild-Zeitung, dass hien definitiv an déi däitsch Regierung wiesselt, wann d'SPD-Basis fir déi grouss Koalitioun stëmmt.