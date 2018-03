D'Police vu Berlin konnt eventuell eng grouss Schmuggelaktioun evitéieren. Et geet ëm 400 Kilo Kokain, déi vun der argentinescher Haaptstad Buenos Aires an Europa bruecht goufen. D'Droge goufen an der russescher Ambassade do fonnt a se sollten, als Diplomategepäck getarnt, de Wee an Däitschland an och a Russland fannen.