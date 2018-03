Bei engem Feier an enger Klinik zu Baku stierwen op d'mannst 24 Mënschen, 3 Persoune goufe verwonnt an 31 Leit konnte gerett ginn.

De Brand war an enger Drogeklinik ausgebrach, heescht et vun den aserbaidschaneschen Autoritéiten. Éischten Ermëttlungen no gouf et Kuerzen.