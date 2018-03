Um Freideg hunn arméiert Männer di franséisch Ambassade an dat franséischt Kulturinstitut ugegraff. Et solle Schëss gefall sinn, mellt d'AFP.

© AFP

Rieds ass vun op d'mannst 5 arméierte Männer déi d'Gebaier an der Haaptstad Ouagadougou sollen ugegraff hunn, et solle Schëss gefall sinn.D'Lëtzebuerger Ambassade ass net wäit ewech. Aus dem Ausseministère heescht et, datt kengem Lëtzebuerger eppes geschitt ass. Dat huet de Premier Xavier Bettel am Briefing vum Regierungsrot och esou bestätegt.