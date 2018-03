© afp

Am Mëttelpunkt sti Sujeten, wéi Migratioun, d'Roll vun Italien an Europa, d'Chancen um Aarbechtsmaart an d'Héicht vun de Steieren.

Zenter dem 18. Februar dierfe keng Sondagë méi publizéiert ginn, ma zum Schluss louch d'5-Stäre-Partei vum Luigi di Maio un der Spëtzt.



Den 31 Joer ale Politiker wëll mat senger Allianz eng Alternativ zu den traditionell etabléierte Parteie bidden an ass an de leschte Jore besonnesch duerch anti-europäesch a populistesch Wahlverspriechen opgefall. Den Austrëtt aus dem Euro ass an Tëschenzäit keen Thema méi, elo engagéiert d'Partei sech fir ee Mindestloun a wëll Gesetzer ofschafen. Rieds geet vun enge 400 Stéck an d'Wieler kréie versprach, si kéinten iwwer Internet mat ofstëmmen wéi eng, datt musse fort.



De Luigi di Maio © afp



De fréiere Premier a Chef vun de Sozialdemokraten, de Matteo Renzi wëll et och nach emol wëssen. No senger Chute, wéinst der Néierlag beim Verfaassungsreferendum, versprécht hie senge Wieler sozial Leeschtungen, wéi zum Beispill eng Hausse vum Kannergeld oder méi niddereg Steiere fir Entrepreneuren.



De Matteo Renzi © afp



En aneren Acteur bei dëse Wahlen ass de Matteo Salvini, aus der rietspopulistescher Lega Nord, déi ëmmer méi friemefeindlech gëtt. E Mann, deen den ungaresche President Viktor Orban als Virbild huet, e Frënd vum Donald Trump an der däitscher AFD ass an Alliéierte vum Marine le Pen, der Parteicheffin vum franséischen Front National.





Italien: D'Wahle maachen de Flüchtlingen Angscht (03.03.2018) Iwwer 600.000 Flüchtlinge si bannent de leschte 4 Joer an Italien u Land gaang. Den Drock op déi nächst Regierung ass also grouss ... D'Leit erwaarden, datt si sech der Situatioun unhëlt an no Léisunge sicht. De Flüchtlinge maachen d’Wahlen Angscht.

De Matteo Salvini © afp

De Silvio Berlusconi (lénks) an den Antonio Tajani (riets). © afp

Wat denkt déi italienesch Communautéit zu Lëtzebuerg? (02.03.2018) Italien geet e Sonnden alt nees eng Kéier wielen. D'Resultat gëtt mat Spannung erwaart, e Rietsruck gëtt net ausgeschloss.

An engem Land, an deem zënter 2014 eng 630.000 Flüchtlinge mat Booter ukomm sinn, nennt hien d'Migrante "Krimineller", hien ënnersträicht, datt hien all "illegal Präsenz vum Islam" wëll ënnerbannen a Roma wëll hie mam Bagger aus hire Quartiere verdreiwen. Säin Zil ass eng Koalitioun mam Berlusconi senger Forza Italia, de Sondagen no, eng Koalitioun, déi net onméiglech ass.De Mister Bunga Bunga ass also zeréck op der politescher Bühn. Dee Mann, deen Italien un de Bord vum finanzielle Ruin gedriwwen huet a säi Land mat 35 Prozesser an enger Hellewull Sex- an anere Skandaler a Verruff bruecht huet, ass ee vun den Haaptacteuren. Ma sollt seng Partei mat an d'Regierung kommen, muss hie bis op Weideres an der zweeter Rei setzen. Hien dierf nämlech bis dat anert Joer keng politesch Mandater unhuelen.Sollt et eng Mëtt-riets Allianz ginn, esou wéi et virausgesot gëtt, huet den EU-Parlamentspresident Antonio Tajani annoncéiert d'Mandat vum Regierungschef z'iwwerhuelen.Bis en Donneschdeg konnten och d'Italiener zu Lëtzebuerg via Bréifwahl hir Stëmm ofginn. Eng Communautéit hei am Land, déi nees am Gaangen ass ze wuessen.