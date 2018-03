E Sonndeg stëmmen d'Schwäizer iwwer hir „Rundfunkgebühr“ of, e wichtege Referendum mat potenziell wäitreechende Konsequenzen.

E Sonndeg an der Schwäiz

450 Franken am Joer, ëmgerechent 390 Euro, bezuelen d'Schwäizer den Ament fir de sougenannten „Billag“ a 4 verschiddene Sproochen. D'Schwäizer hunn domadder déi héchste Präisser fir de Service Public an Europa.



D'Sondagë leien den Ament bei enger komfortabeler 60-Prozent-Majoritéit fir den ëffentleche Rundfunk. Wann d'Géigesäit géing wannen, da kéint dëse Referendum d'Mediepluralitéit an der Schwäiz a Gefor bréngen.