Internat.: Am meeschte gelies

Bis e Freideg Owend waren déi iwwer 460.000 SPD-Memberen opgeruff, sech per Bréifwahl fir oder géint eng Koalitioun mat CDU/CSU auszeschwätzen.E Sonndeg de Moien no 9 Auer soll d'Resultat bekannt gemaach ginn, nodeems d'ganz Nuecht iwwer ausgezielt gouf.Et gëtt mat engem knappe Resultat gerechent ...Am Willy-Brandt-Haus zu Berlin ass dëse Weekend dann och de Partei-Comité fir eng Klausur vun 2 Deeg beieneen.