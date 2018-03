Fréier ukrainesch Militär-Pilotin Sawtschenko zu Lëtzebuerg (03.03.2018) E Samschdeg war déi haiteg Parlamentarierin op Invitatioun vun der Asbl. "Pour la paix et contre la guerre" op Besuch am Grand-Duché.

Am Kader vun enger Konferenz huet si hir Siicht vum Konflikt, deen an Tëschenzäït 4 Joer dauert, ginn.D'Nadia Sawtschenko. Eng Fra mat Charakter. Mat 16 Joer huet se dervu gedreemt, Pilotin ze ginn. 2004 ass d'Ukrainerin, als eenzeg Fra aus hirem Land, Loftugrëff iwwer dem Irak geflunn. Eng haart Schoul, déi der Nadia Sawtschenko 10 Joer méi spéit wuel d'Liewe gerett huet.De 17. Juni 2014 gëtt d'Ukrainerin an der Regioun vun Lougansk vu pro-russesche Rebellen gefaangen. Si gëtt zum Symbol vun der ukrainescher Resistenz géint Moskau. Mécht en Hongerstreik. Nach a russescher Gefaangeschaft gëtt déi haut 36 Joer al Fra an d'ukrainescht Parlament gewielt. No bal 2 Joer Prisong an no groussem internationalen Drock kënnt d'Nadia Sawtschenko fräi.Wat déi aktuell Roll vu Russland net just an der Ost-Ukrain, ma generell an der Welt ubelaangt, sou huet d'Deputéiert aus der Rada kloer Wierder gebraucht. D'Nadia Sawtschenko gesäit Russland als reell Gefor fir Europa:D'europäesch Länner musse sech es bewosst sinn, Russland ka bannent Europa weider Brennpunkter, arméiert Konflikter opflame loossen. An d'Russe wäerten dat bannen den nächste 4-5 Joer probéieren. Konflikter, déi zu engem 3. Weltkrich féiere kéinten. D'Europäesch Politiker si gefuerdert.Russland wéilt, fir seng eegen Entwécklung weiderzedreiwen, aner Staaten erueweren.Och de Friddensaccord vu Minsk ass an den Ae vun der Deputéiert näischt wäertDe Krich stellt d'Land Ukrain och innepolitesch op eng haart Prouf. Iwwerdeems d'Korruptioun weider en Thema ass. Den nächsten Opstand stéing virun der Dier, sou d'Nadia Sawtschenko.