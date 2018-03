Internat.: Am meeschte gelies

E Fliger vum Typ ATR-72 un Aseman Airlines war erofgefall. © AFP (Archiv)

Zwou Wochen nodeems eng iranesch Passagéiermaschinn erof gefall war, goufen elo déi schwaarz Këschte fonnt. Experte sollen elo rausfannen, wéi et zur Katastrof koum.



De Fliger vun enger iranescher Airline war den 18. Februar 500 Kilometer südlech vun Teheran an e Schnéistuerm geroden an erof gefall. Déi 66 Leit u Bord koumen ëm d'Liewen.