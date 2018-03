© AFP

D'Wäisst Haus huet e Sonndeg matgedeelt, dass d'USA d'Militäroffensiv, déi de syresche President Assad mam Support vu Russland an dem Iran géint d'Populatioun vun Ost-Ghuta duerchféiert, op dat heftegst veruerteelen. Washington huet der russescher Regierung donieft virgeheit, d'Resolutioun vum UNO-Sécherheetsrot net ze respektéieren. Des Resolutioun fuerdert eng Wafferou vun engem Mount fir Ost-Ghuta. Den Assad hat do virdrun annoncéiert mat der Offensiv virun ze fueren. D'Majoritéit vun der Populatioun wéilt endlech aus den Hänn vum Terrorismus liberéiert ginn, sou de syresche Staatschef viru Journalisten. Den Asaz misst dofir weidergoen. Hien huet verséchert, dass Zivilisten d'Méiglechkeet hätten d'Rebellenhéichbuerg ze verloossen.



E Méindeg gëtt den éischten Hëllefskonvoi zu Ost-Ghuta erwaart. Am Ganze solle 46 Camione Medikamenter a Liewensmëttel fir ronn 27.500 Leit an déi betraffe Regioun transportéieren. Net manner wéi 400.000 Awunner sinn zanter 2013 quasi komplett vun der Aussewelt ofgeschnidden.



Nei Attacken um Méindeg de Moien

Duerch nei Attacken vu syresche Regierungstruppen op d'Rebellenhéichbuerg Ost-Ghuta koumen, Aktivisten no, op d'mannst 14 Zivilisten ëm d'Liewen. Zil vun de Loftattacken waren e Méindeg de Moie fréi direkt e puer Plazen an der Enklave nërdlech vun Damaskus, wéi et vum Syreschen Observatoire fir Mënscherechter heescht. Trotz der internationaler Fuerderung mat den Attacken op Ost-Ghuta opzehalen, hat de syreschen Staatschef Baschar Al-Assad e Sonndeg eng Suite vun der Offensiv annoncéiert. Hien huet verséchert, dass Zivilisten d'Méiglechkeet hätten d'Rebellenhéichbuerg ze verloossen.