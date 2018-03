© AFP

Wéi et vum Gouverneur vun Ankara heescht, wieren amerikanesch Informatiounen iwwer eng méiglech terroristesch Menace géint déi diplomatesch Vertriedung a Plazen, op deenen sech Amerikaner ophalen, den Ausléiser dofir. D'Ambassade bleift e Méindeg zou.



Amerikanesch Bierger an der Tierkei goufen opgeruff, d'Ambassade a Plazen, wou sech vill Leit ophalen ze evitéieren. Wéi iwwerdeems déi staatlech Noriichtenagence Anadolu mellt, wier während enger Operatioun vun der tierkescher Arméi géint Terrormiliz vum sougenannten Islamesche Staat 12 auslännesch suspekt Persoune festgeholl ginn. No 8 weidere Suspekte gëtt nach gesicht. An de Joren 2015 an 2016 war et zu Ankara zu direkt e puer bluddegen Attacken mat enge sëllechen Doudege komm.