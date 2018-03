Bei bal alle Commerce-Accorde si mir déi grouss Verléierer, eis Stol- an Aluminumindustrie ass dout an et ass Zäit fir dat ze änneren, esou schreift de Chef aus dem Wäissen Haus op Twitter.



En economesche Beroder vum President seet iwwerdeems, datt keng Exceptioune fir bestëmmte Länner wäerte gemaach ginn.



Vum Handelsminister Wilbur Ross heescht et, datt d'Taxen nach dëst Woch a Kraaft wäerten trieden. Et wier een sech bewosst, datt Géigemesure kéimen, mä déi wieren éischter onbedeitend.