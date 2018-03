© AFP

D'Fënnef-Stäre-Partei an d'Lega hunn allebéid däitlech gemaach, dass si eng nei Regierung wëlle forméieren. Allerdéngs komme weder d'Stären nach d'Mëtt-Riets-Allianz op eng kloer Majoritéit a sinn op Koalitiounspartner ugewisen. A grad déi sozialdemokratesch Regierungspartei kéint hei eng decisiv Roll iwwerhuelen. Si hat bei de Wahlen eng historesch Defaite mussen astiechen.De Chef vum Partito Democratico, Matteo Renzi, hat no de Wahlen annoncéiert als Parteichef zeréckzetrieden. Allerdéngs krut hie vu politesche Géigner an och Parteikollegen reprochéiert, weider Afloss wëllen ze hunn, well hie säi Récktrëtt wollt afréieren, bis eng Regierung fonnt wier. Hien huet iwwerdeems nach eemol däitlech gemaach, dass seng Partei net wëll mat den Extremisten an eng Regierung goen. Hien hätt seng Meenung net geännert. D'Plaz vun de Sozialdemokrate wier an Zukunft an der Oppositioun.Et gesäit dono aus, wéi wann et Wochen, wann net souguer Méint dierft daueren, bis déi nei italienesch Regierung steet. Den 23. Mäerz kënnt d'Parlament fir seng éischt Sëtzung beieneen. Eréischt da kënnen offiziell Koalitiounsgespréicher ufänken. Sollt keng Léisung fonnt ginn, kann de Staatspresident Sergio Mattarella Neiwahlen proklaméieren.Dem EU-Wirtschaftskommissär Pierre Moscovici no, gëtt eng turbulent Phas erwaart. "Et leie wahrscheinlech originell Zäite virun eis", sou de Kommissär zu Bréissel. Hien huet sech donieft schockéiert gewisen, dass populistesch, nationalistesch an anti-europäesch Kräften sou staark kënne sinn, an engem Land, dat zu de Grënner vun Europa gehéiert. Hien ass, eegenen Aussoen no, awer iwwerzeegt dovun, dass d'Land e Wee fënnt an am Häerz vun Europa bleift.