Trotz neien Attacke vun de Regierungstruppe wier sou vill wéi méiglech geliwwert ginn, awer net alles, heescht et vum UNO-Flüchtlingswierk op der Plaz.Wéi vill vun deene 46 Camionen net konnten entluede ginn, ass net gewosst.De Konvoi mat de Liewensmëttel a Medikamenter war e Méindeg an der Géigend vun Damaskus ukomm. Et war déi éischt Hëllef fir d'Leit vun Ost-Ghuta zanter dem Ufank vun der Offensiv duerch d'Regierungstruppen.Fir en Donneschdeg ass no Informatioune vun de Vereenten Natiounen en zweeten Hëllefskonvoi fir Ost-Ghuta geplangt. Zanter enger Woch gëllt hei all Dag eng puer Stonne laang Waffepaus, fir Hëllefsliwwerungen ze erméiglechen a Blesséierter aus der Enklave ze bréngen.

Iwwerdeems mellen Aktivisten, datt bei de Bombardementer wahrscheinlech nees Gëfter agesat goufen. Ronn 20 Persounen hätte sech iwwert d'Problemer beim Ootme beklot.