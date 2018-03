Den Donald Trump wëll eegenen Aussoen no ënner Ëmstänn un der geplangter Ouverture vun der amerikanescher Ambassade am Mee zu Jerusalem deelhuelen.

Dat sot den Trump während enger Visitt vum israelesche Premier Netanjahu zu Washington. Dësen huet den amerikanesche President an héchsten Téin fir deem seng Decisioun gelueft, d'US-Ambassade vun Tel Aviv op Jerusalem ze verleeën a Jerusalem als Haaptstad unzëerkennen.Trotz hefteger internationaler Kritik hält den amerikanesche President Donald Trump also dru fest, deemno d'Unerkennung vu Jerusalem als Haaptstad vun Israel e wichtege Schrëtt Direktioun Fridden am Noen Osten ass.