The Guardian mellt, datt de Mann mat Fentanyl vergëft gi wier, d’Police wollt dës Informatiounen awer net confirméieren.D’Persoune goufen de Weekend bewosstlos op enger Bänk an engem Akafszenter fonnt.De Mann war 2006 wéinst Spionage a Groussbritannien vu Russland zu 13 Joer Prisong veruerteelt ginn, 2010 konnt hien a Groussbritannien reesen während engem Austausch vu Prisonéier, an huet do Asyl kritt.

Moskau sot sech Bereet, bei der Enquête mat London zesummenzeschaffen. Dëse Fall erënnert un de Mord um Kremlgéigner Alexander Litwinenko, deen 2006 radioaktiv vergëft gi war.