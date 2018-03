Am Frankräich ass de Sträit tëscht Tëlees-Chaînen a Tëlees-Plattformen eskaléiert.

Op der Sattelitteplattform Canal + ass scho puer Deeg kee Sender méi vun TF1 ze gesinn. Et geet ëm Suen an ëm eng nei Strategie vun TF1. Och d'Operateuren Orange a Free dreeën elo dermatter, fir TF1 an d'Derivater dovunner net méi ze diffuséieren.