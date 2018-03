De Kim Jong Un mat enger Delegatioun aus Südkorea zu Pyongyang. © The Blue House/AFP/handout

Enn Abrëll sollen den nordkoreaneschen Diktator Kim Jong Un an de südkoreanesche President Moon Jae In zesummekommen.Dat huet den nationale Sécherheetsberoder vu Südkorea annoncéiert.D'Zil ass et, fir nom joerzéngtelaange Konflikt eng direkt Hotline anzeriichten.D'Entrevue soll an der Grenzstad Panmunjom sinn.