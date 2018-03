Cattenom: Zanter 1981 iwwer 400 Virfäll an der Atomzentral (07.03.2018) 1986 goung den 1. Reakter vu Cattenom un de Reseau. 3 weiderer goufen an de Jore méi spéit opgebaut.

1991 gouf de leschte vun de 4 Bléck un de Reseau ugeschloss.

Vun Ufank u gouf et Widderstand géint déi geplangten Zentral. Zesumme mam Saarland war Lëtzebuerg dem Kraaftwierk géigeniwwer skeptescht. Virun allem schéngt dat mat den Erfarunge vun Tschernobyl zesummen ze hänken, seet de Roger Spautz vu Greenpeace. Do gouf et nämlech 1986 duerch eng falsch Manipulatioun vu Sécherheetsariichtungen eng Kärschmelz. Déi huet héich radioaktiv Stoffer fräigesat, déi iwwer ganz Europa verdeelt goufen. Iwwerall huet een d’Auswierkunge gespiert. Ronderëm de Ground Zero zu Tschernobyl gouf eng ganz Staat mat iwwer dräihonnertdausenden Awunner evakuéiert. Bis haut ass dee Beräich onbewunnbar. Och haut, 30 Joer dono sinn d’Auswierkungen nach ze spieren. Schwéier Kriibserkrankungen, Leukemie a Mëssbildungen am Ëmkrees vun Tschernobyl gehéieren zum Alldag.

A genau ëm dës Zäit ass d’Konstruktioun vu Cattenom gefall. Dat huet ëmmer erëm zu Kritik un der Sécherheet vum Site geféiert. Virun allem, well d'Kommunikatioun no baussen ëmmer dovu gepräägt war, dass alles sécher wier. Ee genauen Abléck an d’Sécherheetsstrukturen an Ofleef krut awer keen. Hei gouf ëmmer erëm op den "secret défense" verwisen. Dee verbitt et dem Bedreiwer EDF iwwert d’Sécherheetsmesuren ze schwätzen. Virun allem den organisatoresche Beräich ass dovu betraff. Technesch ass kloer, ewéi d’Sécherheetsmesurë funktionéiere. Déi sinn iwwerall nozeliesen.

A genau an deem technesche Beräich gouf et an deene leschte Joren ëmmer erëm Etüden, déi d’Sécherheet vun der Zentral a Fro gestallt hunn.

Am Mäerz 2011 war den Accident an der Atomzentral zu Fukushima. Deen huet ganz nei Froen iwwert d’Sécherheet opgeworf. An engem héich technologiséierte Land ewéi Japan gouf et no engem Tsunami an der Zentral vu Fukushima eng Kärschmëlz, well wichteg Apparater fir d’Killung vum Reakter ausgefall waren.

D’Atomenergie stoung ëmmer méi an der Kritik, well net richteg gewosst war, wéi sécher déi aktuell Kraaftwierker sinn.

Dowéinst gouf et déi sougenannte Stresstester fir Atomkraaftwierker ronderëm d’Welt. Och Cattenom gouf getest an do sinn eng ganz Rëtsch u Problemer un d’Liicht komm. Virun allem am Beräich vun der Piscine, also dee Beräich, wou déi gebrauchten oder nei Brennstief tëschegelagert ginn, éier se an de Reakter kommen. Dee wier nämlech just schlecht géint eng Menace vu bausse geséchert, seet Greenpeace. Dat huet och d’Aktioun vun hinne gewisen. Si sinn nämlech mat enger Rëtsch Leit iwwert den Zonk op den Daach vun deem Gebai geklommen an hunn do Knupperte lassgelooss.

Natierlech huet EDF also de Bedreiwer vun der Zentral op all déi Saache reagéiert. Et goufen elo um ganze Site vun der Zentral nei Noutstroumsystemer gebaut. Déi ginn nämlech da gebraucht, wann de Stroum ausfält an d’Killpompelen net méi um Stroumreseau hänken. Géingen déi nämlech ausfalen, da wier innerhalb vu Minutten e Supergau do.

Eng weider Mesure, déi agefouert gouf, si speziell Verkleedunge ronderëm d’Kraaftwierk, déi d'Struktur méi stabil géint Aflëss vu Reen a Wand bei engem Stuerm solle maachen.

Alles dat sinn awer just Aktiounen a Mesuren, déi een hätt misse maachen, well ee franséischt Gesetz iwwert d'Atomzentralen dat verlaangt, esou de Roger Spautz vu Greenpace.