Bei Prüm an der Äifel

Op der L18 bei Prüm, vu Watzerath a Richtung Brandscheid, hat e rumänesche Chauffer an enger Lénkskéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer a war an en anert Gefier gerannt, dat um Bord vun der Strooss stoung.Déi 5 Persounen am rumäneschen Auto goufen alleguer blesséiert. Zwou ganz uerg. De Chauffer gouf mat engem däitschen Helikopter op Tréier geflunn, d'Air Rescue huet eng Fra, déi hanne souz, op Oochen transportéiert.Déi aner 3 Blesséiert koume mat Ambulanzen a Spideeler op Prüm a Wittlich.Béid Ween sinn en Totalschued, iwwer d'Ursaach vum Accident ass nach näischt gewosst.