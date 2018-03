© AFP

De Gremium soll e Mëttwoch de Mëtteg Lokalzäit zu New York hanner zouenen Dieren iwwert d'Konsequenze beroden, déi aus dem Echec vun der 30 Deeg laanger Wafferou ze zéie sinn.



De Sécherheetsrot hat de 24. Februar, no laange Verhandlunge an dem Accord vu Russland dës Trêve decidéiert, déi awer net respektéiert gëtt. Si sollt Hëllefsliwwerungen op Ost-Ghuta erméiglechen. Donieft sollte Blesséierter a Sécherheet bruecht ginn. Ma och 10 Deeg dono ass et déi ongebremste Suite vun de Bombardementer op d'Rebellenhéichbuerg. Och eng deeglech Waffepaus vu 5 Stonnen, wéi se vu Russland gefuerdert gouf, gëtt net agehalen.



Vum UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ass et d'Fuerderung, dass d'Hëllefskorridoren direkt opgemaach ginn. Déi eenzel Konfliktparteie missten de Camionen erméiglechen an d'Stad Duma eran ze fueren. E Méindeg haten d'Vereenten Natiounen hir Hëllefsliwwerungen duerch d'Bombardementer mussen ofbriechen. Honnertdausende vu Leit brauchen dréngend Hëllef.