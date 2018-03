Matten an den Diskussiounen iwwert d'Stroftaxen, gëtt et am Wäissen Haus eng weider Demissioun.

© AFP

De Wirtschaftsberoder vum Donald Trump, Gary Cohn huet gekënnegt. Hie sot et wier him eng Éier gewiescht sengem Land ze déngen a géif dem US-President dofir Merci soen. De Mann hat sech an der Fro vun de Stroftaxen géint den amerikanesche President gestallt.

Mat der Hëllef vum TTIP hätt een dat awer kéinten evitéieren, seet de Marc Wagener vun der Chambre de Commerce. Schonn am Virfeld hunn Conseillere vum US-President gewarnt, dat hien domadder den US-Interesse schuede wäert.

D'Aféiere vun Stolstroftaxe wäert virun allem ekonomesch a politesch Konsequenzen hunn. Virun kuerzem hat den Donald Trump jo gesot, dat d'Ofhängegkeet vu Stolimporter déi national Sécherheet menacéiere géif. Aktuell kënnt de Gros vun den US-Stolimporter aus Kanada an aneren Nato-Staaten. 2 Prozent kommen beispillsweis aus China. Déi amerikanesch Wiertschaft géif vun den Stroftaxen profitéieren, esou den Donald Trump. Ma d’Suitten wiere fatal.

D’Stol-an Alumiumspräisser an den USA géifen zolidd klammen. Den Ament beschäftegt de Stolsekter jo eng 140.000 Leit. Leiden géifen awer, all déi Branchen, déi Metall verschaffen. Et misst ee sech froen, ob dat makroekonomesch eppes bréngt, seet den Marc Wagener vun der Chambre de Commerce.

Baussent den USA wier et ëmgedréint: D’Stolpräisser géife falen, well déi niddereg Demande an den USA onverännert bleift. Hei géif iwwerdeems déi chinesesch Metallindustrië ferme leiden, déi de Weltmaart mat subventionéiertem Stol iwwerschwemmt. Ma och déi europäesch Industrie wier betraff. Ënnert anerem well de bëllege Stol aus Asien schonn um Wee an USA wier. Mat Hëllef vum TTIP, dem Fräihandelsaccord tëscht der EU an den USA, deen den Ament op Äis läit, hätt een awer schonn am Virfeld kéinten. fair an transparent Regele fixéieren, seet de Marc Wagener.

Wann den Handelskonflikt eskaléiere géif, wier e besonnesch fir d’weltwäit Wirtschaft geféierlech. Da géifen esouwuel China ewéi och Europa mat Géigemesure reagéieren. Ee vun de gréisste Verléierer vum Handelskrich wier allerdéngs Däitschland, deen am Géigesätz zu der Wirtschaftsleeschtung, ënnert den Industriestaaten, dee gréissten Handelsiwwerschoss opzeweisen huet.