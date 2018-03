© AFP

Dat sot den Ausseminister Wang Yi en Donneschdeg um Bord vun der Joresversammlung vum Vollekskongress zu Peking. Aus der Geschicht hätt een awer och geléiert, dass en Handelskrich op kee Fall déi richteg Léisung ass.



Den US-President wëll iwwerdeems um Donneschdeg nach Neel mat Käpp maachen a Stroftaxen op Importer vu Stol an Aluminium aféieren. Et sollen awer Exceptioune gëlle fir d'Nopeschlänner Kanada a Mexiko. Dat sot dem Trump säi Wirtschaftsberoder Peter Navarro e Mëttwoch dem Sender Fox Business. Den amerikanesche President soll dat entspriechend Dokument en Donneschdeg de Mëtteg um 15.30 Auer Lokalzäit ënnerschreiwen. Mexiko a Kanada solle wéi gesot eng Schounfrist kréien. Béid Länner sollen an enger éischter Phas vun de Stroftaxen ausgeschloss sinn an hätten dann eng bestëmmten Zäit, fir iwwer Konzessioune beim Fräihandelsaccord Nafta d'Frist ze verlängeren, sou de Peter Navarro.



Och aner Alliéierter, wéi d'EU-Länner an d'NATO-Partner sollen an enger éischter Phas net vun de Stroftaxe betraff sinn. De Wirtschaftsberoder vum US-President huet weider ugedeit, dass och fir aner Länner d'Méiglechkeet kéint bestoen, d'Stroftaxen ze ëmgoen. Et géif een dat fir seng Alliéiert opmaachen a kucke wéi een de Problem ka léisen.



Wéinst engem méiglechen Handelskrich tëscht den USA an Europa war et d'Warnung vun der EU-Kommissioun eng Eskalatioun vum Konflikt ze verhënneren an huet eng Partie Géigemesuren envisagéiert. Et hofft een awer weiderhin op eng Léisung.



Iwwert 100 Republikaner aus dem amerikanesche Repräsentantenhaus versiche mat engem Appellbréif un de President dee vu sengen Stroftaxen op Stol an Aluminium ofzehalen. An deem Schreiwes géif et heeschen, datt Stroftaxen Steiere wieren, déi amerikanesch Entreprise manner kompetitiv géife maachen an d’Konsumente méi aarm. D’Mesure sollt nach emol iwwerduecht ginn, och hir Konsequenze fir den amerikanesche Marché, esou d’Republikaner.