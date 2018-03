Wéi de Focus mellt, géif de Justizminister vu bis ewell Heiko Maas neien Ausseminister ginn. Den Internetsite vum Noriichtemagazine berifft sech op eng Lëscht mat den Nimm vun de potentielle Minister, déi intern bei der SPD zirkuléiere géif. Op där Lëscht gëtt d'Katarina Barley als Aarbechtsministesch gehandelt. D'Svenja Schulze aus Nordrhein-Westfalen géif d'Nofolgerin vun der Barbara Hendricks ginn. Iwwerdeems gëtt d'Buergermeeschtesch vu Berlin-Neukölln Franziska Giffey zanter en Donneschdeg dem Moien als nei Familljeministesch gefouert.



De Sigmar Gabriel wäert an där neier Bundesregierung iwwerdeems net méi derbäi sinn, dat huet de fréieren SPD-Chef an engem Schreiwes matgedeelt. D’Andrea Nahles an den Olaf Scholz hätten de Gabriel driwwer informéiert, datt hien an der nächster grousser Koalitioun keen Ministerposten géif kréien.

De Sigmar Gabriel war direkt gewielten Deputéierten am däitschen Bundestag. Ma elo wier et un der Zäit, fir e Schlussstréch ënnert déi politesch Féierungsaarbecht ze zéien, esou den fréieren SPD-Chef. A senger knapp 30 Joer laanger politescher Carrière huet hien 18 Joer fir Däitschland an d’SPD geschafft. Et wier eng spannend Zäit mat groussen Chancen an Erfarungen gewiescht, esou de Sigmar Gabriel weider.

Den SPD-Chef war an der leschter grousser Koalitioun, eben nach bis zejoert virun de Bundestagswahlen, Wirtschafts- an dono Ausseminister. Säin leschte Poste krut hie virun allem wéinst senger Popularitéit. Während sengem 7 Joer laange Mandat a während der Zäit vu sengem Successeur Martin Schulz, huet hien awer un Ënnerstëtzung verluer. Hannergrond war ëmmer nees saï staarken Ego. Dat dierft dann och dat neit Duo Nahles a Scholz un der Parteispëtzt, dozou beweegt hunn, de Gabriel net méi beim Choix als Minister zréckzebehalen.

An och d'Ëmweltministesch Barbara Hendricks ass net méi an der neier Regierung derbäi, huet se géintiwwer der Rheinischen Post confirméiert. Se wier dankbar gewiescht déi lescht 4 Joer hire Ministère geleet a Positives fir d'Ëmwelt beweegt ze hunn, esou nach d’Barbara Hendricks. Eng méiglech Kandidatin fir den Ëmweltressort ass d'SPD-Generalsekretärin Svenja Schulze. Um Freideg um 10 Auer wäerten d’Andrea Nahles an den Olaf Scholz am Willy-Brandt-Haus zu Berlin offiziell presentéieren, wie fir d’SPD an d’Regierung kennt.