Der lokaler Police no, goufe fir d'éischt 3 Membere vun där selwechter Famill virun engem Restaurant am Zentrum vun der Stad ugegraff. Den Täter huet sech dono ewech gemaach. Kuerz drop gouf net wäit ewech e Mann aus Tschetschenien och mat engem Messer blesséiert. Am Zesummenhang mat dëser Dot gouf eng suspekt Persoun aus dem Afghanistan festgeholl. Ob et e Lien tëscht deenen zwee Fäll gëtt ass nach net bekannt.