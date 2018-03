Wéi et weider heescht, wieren Truppen am Kader vun hirer Buedemoffensiv an no zwou Woche laange Bombardementer, an den Zentrum vun der Enklave eramarschéiert. Als nächst wëlle si d'Stad Duma an Uertschaften am Weste vun der Rebellenhéichbuerg zeréckerueweren. Trotz der Wafferou, wéi se Russland fuerdert, ass et d'Suite vun de Loftattacken op Ost-Ghuta. E Mëttwoch sollen op d'mannst 62 Zivilisten ëm d'Liewe komm sinn.



D'Awunner musse weiderhin op Hëllef waarden. D'Rout Kräiz huet ee fir en Donneschdeg geplangten Hëllefskonvoi op en Neits mussen ofsoen. D'Situatioun op der Plaz wier nach ëmmer ze onsécher, fir des Hëllefe wéi geplangt auszeliwweren, sou e Spriecher vum Internationale Komitee vum Roude Kräiz géintiwwer der Noriichtenagence AFP. Schonn e Méindeg war eng éischt Hëllefsliwwerung wéinst neie Bombardementer ofgebrach ginn.



Drénglechkeetsreunioun vum Weltsécherheetsrot, déi fir e Mëttwoch aberuff gouf, huet dann och net vill Ännerung bruecht. Et huet just geheescht datt d’Waffepaus misst agehal ginn, an de Konvoi haut ouni Tëschefäll bei de Leit misst ukommen.