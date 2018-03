De russeschen Duebelagent Sergej Skripal a seng Duechter Yulia, souwéi e britesche Policebeamten leien no enger Attack mat Nervegëft am Koma.

Dem Sergej Skripal säin Zoustand soll kritesch sinn, fir seng Duechter an de Polizist géif méi Hoffnung bestoen. Dat mellt de Sender Sky News a berifft sech op anonym Quellen. D'Police enquêtéiert antëscht wéinst probéiertem Mord, sou de Chef vun der britescher Anti-Terror-Unitéit zu London.



De fréieren Duebelagent war vu Moskau fir Spionage a Groussbritannien veruerteelt ginn, koum 2010 dunn bei engem Austausch fräi an huet zanterhier op der britescher Insel gelieft.



D'Ëffentlechkeet géif zu Recht froen, datt déi Verantwortlech identifizéiert an zur Rechenschaft gezu ginn, sou e Spriecher vun der britescher Premierministesch Theresa May. D'Inneministesch Amber Rudd huet hirersäits virum Parlament betount, d'Regierung géif "robust an adequat" reagéieren, sou bal ee weess, wien hannert dem Virfall stécht. Den Duebelagent a säi Meedchen waren de Weekend iwwert mat Zeechen vun enger Vegëftung zu Salibury fonnt ginn.